◇大相撲 春場所千秋楽（１０時３０分・エディオンアリーナ大阪）

◇野球 選抜高校大会第８日（９時・甲子園）▽社会人・東京六大学対抗戦第２日（１１時・神宮）▽全国高校女子選抜大会第４日（８時・加須市民ほか）

◇ゴルフ アクサ・レディース最終日（８時・宮崎県ＵＭＫ）▽岐阜オープン最終日（７時・岐阜県各務原）

◇サッカー Ｙｏｇｉｂｏ ＷＥリーグ第１２節最終日 マイナビ仙台―日テレ東京Ｖなど３試合（１３時・ユアテックスタジアム仙台ほか）▽ＪＦＬ第３節最終日（１３時・浜松市都田サッカー場ほか）▽プレナスなでしこリーグ（１２時・万博記念競技場ほか）

◇スキー 全日本選手権アルペン技術系第２日（９時・北海道阿寒湖畔）▽全日本選手権フリースタイル・ビッグエア（１０時１０分・北海道ニセコ花園）

◇バレーボール Ｖリーグ１部 男子＝ＶＣ長野―大分三好（１３時・松本市総合体育館）名古屋―東レ（１３時・小牧市スポーツ公園総合体育館）堺―東京ＧＢ（１３時・堺市日本製鉄堺体育館）ＪＴ広島―ジェイテクト（１３時５分・エフピコアリーナふくやま）パナソニック―サントリー（１４時・パナソニックアリーナ）女子＝久光―ＫＵＲＯＢＥ、埼玉上尾―ＮＥＣ（１１時・深谷市総合体育館）姫路―日立、ＪＴ―トヨタ車体（１３時・ヴィクトリーナ・ウインク体育館）▽Ｖリーグ２部（１０時・旭川市リアルター夢りんご体育館ほか）

◇バスケットボール Ｂリーグ１部 新潟―千葉Ｊ（１３時５分・アオーレ長岡）島根―京都（１３時３５分・ヤマタスポーツパーク県民体育館）横浜ＢＣ―信州（１４時５分・横浜国際プール）富山―広島（１４時５分・黒部市総合体育センター）滋賀―ＳＲ渋谷（１４時５分・滋賀ダイハツアリーナ）宇都宮―三遠（１５時５分・日環アリーナ栃木）群馬―秋田（１５時５分・太田市民体育館）Ａ東京―北海道（１５時５分・国立代々木競技場）三河―大阪（１５時５分・ウィングアリーナ刈谷）名古屋Ｄ―ＦＥ名古屋（１５時５分・ドルフィンズアリーナ）川崎―茨城（１７時５分・川崎市とどろきアリーナ）琉球―仙台（１８時５分・沖縄アリーナ）▽Ｂリーグ２部 福島―東京Ｚなど６試合（１３時３０分・宝来屋郡山総合体育館ほか）▽Ｂリーグ３部 岩手―立川など５試合（１４時・盛岡タカヤアリーナほか）

◇ラグビー リーグワン１部第１３節最終日 静岡―相模原（１４時・ＩＡＩスタジアム日本平）東葛―東京ＳＧ（１４時３０分・千葉県柏の葉公園総合競技場）神戸―東京ベイ（１４時３０分・花園）▽リーグワン２部 浦安―三重（１２時・新潟市陸上競技場）▽全国高校選抜大会第２日（９時３０分・熊谷ラグビー場）

◇体操 全国高校選抜大会（９時５５分・四日市市総合体育館）

◇柔道 全国中学生大会最終日（１０時３０分・埼玉県立武道館）

◇テニス 亜細亜大学国際女子オープン最終日（１１時・東京都日の出町亜大コート）▽全国選抜高校大会最終日（９時・博多の森テニス競技場）

◇卓球 ノジマＴリーグ・プレーオフ最終日（１８時３０分・代々木第二体育館）▽全国高校選抜大会第２日（９時・豊田市総合体育館）

◇ハンドボール 全国高校選抜大会第３日（１０時・津市産業ＳＣほか）

◇バドミントン 全国高校選抜大会第２日（９時３０分・花巻市総合体育館）

◇ソフトボール 全国高校選抜大会第６日（９時・大村市野球場ほか）

◇重量挙げ 全国高校選抜大会第１日（９時・金沢市総合体育館）

◇フェンシング 全国高校選抜大会最終日（９時・島原復興アリーナ）

◇ライフル射撃 全国高校選抜大会最終日（９時３０分・福井県立ライフル射撃場）

◇バイアスロン 日本選手権最終日（９時３０分・札幌市西岡競技場）

◇カーリング 日本ジュニア選手権最終日（１０時・軽井沢アイスパーク）

◇なぎなた 全国高校選抜大会最終日（９時・兵庫県伊丹ＳＣ体育館）

◇少林寺拳法 全国高校選抜大会最終日（９時３０分・善通寺市民体育館）

◇競馬 高松宮記念（１５時４０分・中京）▽マーチステークス（１５時３０分・中山）