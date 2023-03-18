岸田日誌１７日（金）

【午前】７時４９分、徒歩で公邸発。５０分、官邸着。５７分から８時１０分、犯罪対策閣僚会議。１６分から３０分、閣議。４３分から５２分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。５３分から９時、ジャパンＳＤＧｓアワード表彰式。１分から７分、ＳＤＧｓ推進円卓会議民間構成員の蟹江憲史慶応大教授らから提言書受け取り。１０分から１８分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１９分から２５分、滝沢氏。１０時１６分から４１分、教育未来創造会議。５３分から１１時１７分、木原誠二官房副長官、秋葉氏、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、有馬裕南部アジア部長、神田真人財務官、水嶋智国土交通審議官。１８分から５４分、木原氏、秋葉氏、外務省の山田、小野両氏、市川恵一総合外交政策局長、有馬氏。５６分、官邸発。

【午後】０時３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。５５分、同所発。１時、官邸着。３時５０分から５時２分、「文芸春秋」掲載用に岡藤正広伊藤忠商事会長最高経営責任者（ＣＥＯ）らとの対談。７分から１６分、車いすテニス男子元選手の国枝慎吾氏の国民栄誉賞表彰式。６時から５７分、記者会見。７時１６分、徒歩で官邸発。１７分、公邸着。