岸田日誌１６日（木）

【午前】８時３６分、徒歩で公邸発。３７分、官邸着。３８分、報道各社のインタビュー。５１分から９時６分、国家安全保障会議。４０分から１０時９分、古賀篤自民党衆院議員。１０分から３１分、秋葉剛男国家安全保障局長、柳秀直駐ドイツ大使、外務省の山田重夫外務審議官、中込正志欧州局長。３４分から５０分、木原誠二官房副長官。１１時８分、木原氏入る。

【午後】０時８分、木原氏出る。５３分、官邸発。５５分、国会着。５６分、衆院本会議場入る。１時２分、衆院本会議開会。３時１７分、衆院本会議散会。衆院本会議場出る。１８分、国会発。２０分、官邸着。４時３９分、韓国の尹錫悦大統領を出迎え。４時４０分から４７分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。４８分から５時１３分、尹氏と首脳会談少人数会合。１４分から６時１５分、尹氏と首脳会談全体会合。３４分から５９分、共同記者会見。７時１分から４分、尹氏を見送り。２２分、官邸発。３１分、東京・銀座のすき焼き店「吉澤」着。３８分から３９分、裕子夫人とともに尹夫妻を出迎え。４０分から９時４分、岸田文雄首相夫妻主催の夕食会。１０分、同所発。１１分、東京・銀座の洋食店「煉瓦亭」着。１６分から１０時４分、尹氏と会食。５分から７分、尹氏を見送り。８分、同所発。２１分、公邸着。