岸田日誌１５日（水）

【午前】９時３８分、徒歩で公邸発。３９分、官邸着。４９分から１０時４分、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、村山裕両政策統括官。８分から２２分、「Ｕ７＋アライアンス学長会議」のガートラー議長らの表敬。提言書受け取り。２５分から３７分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４８分から１１時３分、外務省の山田重夫、小野両外務審議官、中込正志欧州局長。４分から４９分、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田氏、船越健裕アジア大洋州局長。 【午後】０時２８分から４２分、鈴木俊一財務相、後藤茂之経済再生担当相、村瀬氏、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長。２時から１１分、藤井健志官房副長官補、滝本寛内閣官房教育未来創造会議担当室長、柳孝文部科学事務次官。２１分から３０分、萩生田光一自民党政調会長らから物価高対策に関する提言書受け取り。３時４分から１３分、石井啓一公明党幹事長らから同対策に関する提言書受け取り。４時５分から３３分、河野太郎デジタル相、大串正樹デジタル副大臣、栗生俊一官房副長官、藤井官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。４０分から５４分、秋葉氏、外務省の森、山田、小野各氏。５時３１分から６時８分、芳野友子連合会長、十倉雅和経団連会長らと政労使会議。２１分から２９分、世耕弘成自民党参院幹事長らから物価高対策に関する提言書受け取り。４３分、官邸発。４９分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂梢」着。元宿仁同党本部事務総長と会食。８時４５分、同所発。５２分、公邸着。