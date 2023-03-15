村地翼が５月９日に東京で８回戦　木村蓮太朗は再起戦／ボクシング

大橋ボクシングジム（横浜市）は１５日、プロボクシング興行の「フェニックスバトル１００」を５月９日に東京・後楽園ホールで開催すると発表した。駿河男児ジム（静岡・富士市）の「ふじの国プロフェッショナル・ボクシング３」との共催となる。

メインイベントは前ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーフライ級王者で、日本同級４位の村地翼（２６）＝駿河男児＝が、近藤冬真（２６）＝蟹江＝と５３キロ契約８回戦で闘う。プロ戦績は村地が１１戦９勝（３ＫＯ）１敗１分け、近藤が１８戦８勝（１ＫＯ）７敗３分け。

セミファイナルは日本フェザー級１９位の木村蓮太朗（２５）＝駿河男児＝が、干場悟（２５）＝蟹江＝とスーパーフェザー級８回戦で拳を交える。木村は昨年２月に前田稔輝（グリーンツダ）に１－２の８回判定負けして以来、約１年３カ月ぶりの試合。前田戦の試合中に痛めた左手首の手術を３度受けての再起戦となる。プロ戦績は木村が６戦５勝（３ＫＯ）１敗、干場が１４戦７勝（２ＫＯ）７敗。

以下は前座試合。

▼フェザー級８回戦

日本フェザー級８位の高橋利之（ＫＧ大和）ｖｓ今成太希（三迫）

▼ライト級８回戦

日本ライト級５位の湯川成美（駿河男児）ｖｓ村上雄大（角海老宝石）

▼５０キロ契約６回戦

佐伯侑馬（大橋）ｖｓ鈴木尊虎（トコナメ）

▼スーパーバンタム級６回戦

高橋烈（ＫＧ大和）ｖｓ中西寛多郎（角海老宝石）

▼スーパーバンタム級６回戦

山崎裕生（大橋）ｖｓ対戦相手未定

▼東日本新人王ライトフライ級４回戦

磯金龍（大橋）ｖｓ矢作海（角海老宝石）