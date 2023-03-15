岸田日誌１４日（火）

【午前】８時１５分、徒歩で公邸発。１６分、官邸着。報道各社のインタビュー。２３分から３７分、閣議。９時１４分から３６分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。３７分、秋葉氏。３８分から１０時１４分、秋葉、森両氏、山田重夫、小野啓一両外務審議官、外務省の市川恵一総合外交政策局長、有馬裕南部アジア部長。１５分、秋葉氏。１６分から２７分、秋葉、森、山田、小野、市川各氏、外務省の船越健裕アジア大洋州局長。２８分から５０分、茂木敏充自民党幹事長。５４分から１１時４分、オーストラリアのアルバニージー首相と電話会談。２０分から３９分、「野口英世アフリカ賞」受賞者のサリム・Ｓ・アブドゥル・カリム博士夫妻らの表敬。４７分、秋葉、森、山田、市川、船越各氏。

【午後】０時２２分、全員、出る。１時２４分から２時１１分、後藤茂之経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２０分から４４分、ヨルダンのサファディ副首相兼外務・移民相の表敬。４７分から３時２分、イスラエルのヘルツォグ大統領と電話会談。２０分から３０分、中谷元・首相補佐官。３５分から５２分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。５３分から５８分、滝沢氏。４時２２分から４９分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５３分、官邸発。５５分、自民党本部着。５７分から５時２５分、森山裕同党選対委員長。２６分、同所発。２９分、官邸着。３９分から５３分、中南米大使会議出席者の表敬。６時１７分、官邸発。２５分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷パレス」着。山田孝男毎日新聞社特別編集委員、小田尚読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、芹川洋一日本経済新聞社論説フェロー、島田敏男ＮＨＫ放送文化研究所エグゼクティブ・リード、粕谷賢之日本テレビ取締役常務執行役員、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と会食。８時２５分、同所発。３０分、公邸着。