トップ
新着
社会
政治
経済
国際
スポーツ
芸能
生活・科学
コラム
プレスリリース
3
/
11
土
SankeiBiz
ネットで話題
Digital Life
メディカル
侍ジャパン
藤井聡太
ペット
×
オ５―４巨 田嶋が５回２失点
2023/3/11 17:22
スポーツ
野球
元の記事を見る
反応
【プロ野球オープン戦オリックス対巨人】五回、適時打を放つオリックス・野口智哉＝京セラドーム大阪（撮影・沢野貴信）
オリックスは開幕投手を争う田嶋が５回２失点、山岡が４回２失点だった。開幕１軍を狙う２年目の野口は五回に適時打。巨人は開幕投手が有力な菅野が４回１安打無失点。中田翔は一回にオープン戦初本塁打を放った。
今、あなたにオススメ
izaスペシャル
ランキング
もっと見る
【新幹線３人殺傷】隣席女性に無言で刃物振り下ろす容疑者 弁当、バック散乱、新幹線車内は血の海に 乗客が見た「凶行」の一部始終
【衝撃事件の核心】屈強な「佐川男子」、暴力団員すら圧倒 世にも奇妙な恐喝未遂事件の一部始終
【許さない 未解決事件のいま】（３）ポツンと一軒家の惨劇 私的懸賞で解決願う長男 茨城高齢夫婦殺害
６日スタート！ＮＨＫ「舞いあがれ！」第２３週 弱った祥子ばんば（高畑淳子）を心配する朝ドラファン 刈谷先輩（高杉真宙）再登場には歓喜の声
往年の清純派女優71才が年下ファンと不倫 「妻からの内容証明を破いて返送」泥沼略奪劇
今、あなたにオススメ
twitterプレゼントキャンペーン
トップ
スポーツ
野球