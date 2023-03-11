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オ５―４巨　田嶋が５回２失点

産経ニュース
【プロ野球オープン戦オリックス対巨人】五回、適時打を放つオリックス・野口智哉＝京セラドーム大阪（撮影・沢野貴信）
【プロ野球オープン戦オリックス対巨人】五回、適時打を放つオリックス・野口智哉＝京セラドーム大阪（撮影・沢野貴信）

オリックスは開幕投手を争う田嶋が５回２失点、山岡が４回２失点だった。開幕１軍を狙う２年目の野口は五回に適時打。巨人は開幕投手が有力な菅野が４回１安打無失点。中田翔は一回にオープン戦初本塁打を放った。

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