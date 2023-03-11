岸田日誌１０日（金）

【午前】７時４８分、徒歩で公邸発。４９分、官邸着。５７分から８時９分、閣議。９時２２分から１０時、上月豊久駐ロシア大使、中込正志外務省欧州局長。１分から１２分、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長。２０分から５６分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、河辺賢裕北米局長。５７分から１１時１６分、根本匠自民党岸田派事務総長。１７分から２２分、西村泰彦宮内庁長官。３１分から４９分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５０分から５６分、秋葉氏、市川氏、増田氏。

【午後】０時３３分から５３分、政府与党連絡会議。２時１３分から２３分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４５分から５０分、高原静子日本看護連盟会長。石田昌宏自民党参院議員同席。３時１３分から３４分、日本商工会議所の通常会員総会向けなどのビデオメッセージ収録。５７分から５９分、滝沢氏。４時から１１分、秋葉氏、滝沢氏。１２分から１５分、滝沢氏。３２分から５４分、欧州大使会議出席者の表敬。５時２分、官邸発。２１分 東京・後楽の東京ドーム着。４７分から５９分、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本対韓国戦の始球式に向けた投球練習。６時５６分から５７分、始球式。７時８分、試合観戦開始。裕子夫人同席。３５分から３７分、山口寿一読売新聞グループ本社社長。１１時１６分、試合観戦終了。１７分、同所発。３３分、公邸着。