【午前】８時１５分、徒歩で公邸発。１６分、官邸着。２２分から２９分、閣議。３１分から３７分、野村裕知国家公安委員会委員に辞令交付。谷公一国家公安委員長同席。５１分から９時１１分、国土交通省の藤井直樹事務次官、木村実国土政策局長。１２分から１０時４０分、木原誠二官房副長官。

【午後】０時５４分、官邸発。５６分、国会着。５７分、衆院本会議場入る。１時２分、衆院本会議開会。２時５３分、衆院本会議散会。５４分、衆院本会議場出る。５５分、国会発。５７分、官邸着。３時１４分から５３分、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５４分から５９分、森氏。４時から１４分、外務省の小野啓一外務審議官、鯰博行経済局長、経済産業省の平井裕秀経産審議官、松尾剛彦通商政策局長。１５分から２５分、藤野彰麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長、村木秀之日本ライオンズ理事長。３４分から４３分、「Ｇサイエンス学術会議」の梶田隆章議長らの表敬、共同声明受け取り。後藤茂之経済再生担当相同席。５時１分から２２分、滝沢裕昭内閣情報官。６時３０分、ルーマニアのヨハニス大統領を出迎え。３１分から３８分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。３９分から７時１５分、ヨハニス氏と首脳会談。２０分から３７分、文書交換式、共同記者発表。３９分、徒歩で官邸発。４０分、公邸着。４３分から８時２５分、岸田文雄首相主催の夕食会。２６分から２７分、ヨハニス氏を見送り。