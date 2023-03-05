「積極財政を一層強化」　中国政府活動報告の要旨

中国の全国人民代表大会（全人代）に５日提出された政府活動報告と予算案の要旨は次の通り。

一、２０２３年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率の政府目標は５・０％前後。

一、２３年予算案に前年比７・２％増となる１兆５５３７億元の国防費を計上。

一、新型コロナウイルス対策で、人民の命と健康を効果的に守り、決定的な大勝利を収めた。

一、積極的な財政政策は一層強化して効果を高める。財政赤字の対ＧＤＰ比は３・０％とする。前年より０・２ポイント引き上げ。内需拡大に力を入れる。

一、高齢化に積極的に対応し、高齢者事業発展を推進した。「３人っ子」出産政策と支援措置を実施した。出産支援政策を拡充する。

一、習近平（国家主席の）強軍思想を深く貫徹する。訓練と戦闘準備を全面的に強化し、実戦化軍事訓練に力を入れ、各領域における軍事闘争を統一的に進める。

一、「（台湾）独立」反対を貫き、中台関係の平和的発展と平和的統一への道を歩む。

一、確固たる意志と素早い行動で軍事闘争を行い、国家の主権を力強く守り抜いた。

一、戦略的新興産業を大きく育成し、産業チェーンにおける脆弱部分を重点的に補強する。科学技術政策は自立自強を焦点とする。新型挙国体制を整え基幹核心技術開発で政府主導を徹底する。

一、責任ある大国として、地域的な緊張や紛争などの解決に重要かつ建設的な役割を果たし、世界の平和・発展促進に重要な貢献をした。

一、「一国二制度」を全面的に貫徹し、憲法の制度と秩序を守り「愛国者による香港統治」の原則を徹底する。

（北京 共同）

習政権、内憂外患 強権緩めず 全人代開幕