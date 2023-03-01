岸田日誌２８日（火）

【午前】６時７分から７時１９分、木原誠二官房副長官。２９分、徒歩で公邸発。３０分、官邸着。８時２２分から３２分、閣議。３５分から４５分、木原氏。５１分、官邸発。５２分、国会着。５４分、衆院第１委員室入る。９時、衆院予算委員会開会。

【午後】１時３分、衆院予算委散会。４分、同室出る。６分、国会発。７分、官邸着。５３分、官邸発。５４分、国会着。５６分、衆院議長応接室入る。２時、同室出る。衆院本会議場入る。２分、衆院本会議開会。４時１分、衆院本会議散会。衆院本会議場出る。２分から２２分、衆院の細田博之、海江田万里正副議長、山口俊一議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。鈴木俊一財務相、松野博一官房長官、木原氏、自民党の高木毅、公明党の佐藤茂樹両国対委員長同行。２３分、国会発。２５分、官邸着。５時から２７分、斎藤健法相、菊池浩出入国在留管理庁長官。３０分から６時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。３分から２９分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。３５分から７時２１分、磯崎仁彦官房副長官。３６分から３８分、報道各社のインタビュー。３９分、徒歩で官邸発。４０分、公邸着。