朝日新聞社人事（４月１日）組織・機構改革統括（東京本社代表）常務・プリントメディア事業統括小西勝英▽西日本統括・大阪本社代表兼文化事業エグゼクティブプロデューサー（事業・商品開発統括・イベント戦略担当）取締役堀越礼子▽メディア事業統括・東京本社代表（組織・機構改革統括・西日本統括・大阪本社代表・不動産担当）取締役宍道学▽戦略投資統括（顧客開発）取締役・データ戦略統括・出版担当金山達也▽顧客開発統括 常務執行役員・販売戦略担当小田桐則雄▽ブランド戦略・サステナビリティ委員会担当（マーケティング担当兼マーケティング戦略本部長）執行役員山盛英司▽デジタル事業担当兼メディア事業本部長（デジタル事業・知的財産担当）執行役員高野健一▽グループ・ネットワーク政策統括（経営企画室長兼社長補佐役）執行役員・経営企画・メディア戦略担当長谷川玲▽執行役員・メディア事業担当兼メディア事業本部長（東京本社メディアビジネス局長）戸辺久之▽執行役員・製作担当（製作本部長）秋元隆史▽役員待遇・メディア事業担当付〈東京在勤〉（執行役員・メディアビジネス担当）神戸久▽グループ・ネットワーク政策統括の担務を解く 常務・経営戦略統括堀江隆▽退任（３月３１日）執行役員・製作担当尾形俊三、執行役員・人材戦略・働き方改革担当兼人材戦略本部長兼人材マネジメント室長岡村邦則