岸田日誌２４日（金）

【午前】８時５５分、徒歩で公邸発。５６分、官邸着。９時２分から１０分、閣議。１７分から３８分、物価・賃金・生活総合対策本部。５７分から１０時２２分、国際女性の日用などのビデオメッセージ収録。３０分から４５分、田崎真也日本ソムリエ協会会長。４６分から１１時２２分、遠藤利明自民党総務会長。２３分から３８分、永岡桂子文部科学相、文科省の伯井美徳文科審議官、藤江陽子総合教育政策局長。４５分、「古河桃むすめ」の田中佑佳さんらの表敬。

【午後】０時、表敬終了。３分から３４分、秋葉剛男国家安全保障局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１時５４分から２時１６分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、中込正志欧州局長、平井裕秀経済産業審議官、増田氏。２６分から３時１７分、加藤勝信厚生労働相、松野氏、木原氏、磯崎氏、栗生氏、後藤茂之経済再生担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、厚労省の大島一博事務次官、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長、伊原和人保険局長。２０分から３５分、斉藤鉄夫国土交通相、国交省の井上誠土地政策審議官、塩見英之住宅局長。３８分から５０分、秋葉氏、滝沢氏。５１分から５４分、滝沢氏。４時１分から１７分、「小さな村ｇ７サミット」の小倉博俊岡山県新庄村長らから要望書受け取り。６時１０分から７時６分、記者会見。２８分、徒歩で官邸発。３０分、公邸着。１１時１０分、先進７カ国（Ｇ７）首脳テレビ会議開始。

【２５日午前】０時３８分、同会議終了。