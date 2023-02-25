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琉球銀行
2023/2/25 05:00
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◇琉球銀行（４月１日）取締役（会長）金城棟啓、（常務）渡嘉敷靖、豊田良二▽（６月の株主総会日）常務 知花健二、菊地毅▽監査役 伊東和美▽退任 取締役金城棟啓、渡嘉敷靖、豊田良二、監査役金城均
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