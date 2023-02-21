ボクシングの２０２２年年間表彰式を「ＢＯＸＩＮＧ　ＲＡＩＳＥ」で無料生配信　ＭＶＰの井上尚弥らが出席予定

井上尚弥

プロボクシングの興行会社「ＤＡＮＧＡＮ」は２１日、運営するボクシング動画配信サービス「ＢＯＸＩＮＧ ＲＡＩＳＥ」でボクシングの２０２２年年間表彰式（２２日、東京ドームホテル）を１１時半から無料で生配信すると発表した。表彰式は日本ボクシングコミッションと日本プロボクシング協会、日本ボクシング連盟、東京運動記者クラブ・ボクシング分科会が主催で、３年ぶりに行われる。過去２年は新型コロナウイルス感染防止のため開催されなかった。

プロ男子の部の最優秀選手賞とＫＯ賞を受賞した前４団体世界バンタム級統一王者で、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の井上尚弥（２９）＝大橋＝らが出席する予定。アマチュアの部の男女の最優秀選手賞と優秀選手賞受賞者（未発表）も出席する。

以下はプロの部の受賞者。

【最優秀選手賞】井上尚弥

【優秀選手賞】（２０２２年世界戦１勝以上）井上尚弥、寺地拳四朗（ＢＭＢ）、※井岡一翔（志成）、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、※京口紘人（ワタナベ）、谷口将隆（ワタナベ）

【技能賞】寺地拳四朗

【殊勲賞】中谷潤人

【努力・敢闘賞】阿部麗也（ＫＧ大和）

【ＫＯ賞】井上尚弥

【新鋭賞】武居由樹（大橋）

【年間最高試合賞（世界戦）】※ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）ｖｓ村田諒太（帝拳）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】吉野修一郎（三迫）ｖｓ中谷正義（帝拳）

【女子最優秀選手賞】晝田瑞希（三迫）

【女子年間最高試合賞】晝田瑞希ｖｓ谷山佳菜子（ワタナベ）

【トレーナー賞】加藤健太（三迫）

【特別賞】

伊藤雅雪、小沢瑶生、久保隼、宮尾綾香、故・矢尾板貞雄

（※は表彰式欠席）