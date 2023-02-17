岸田日誌１６日（木）

【午前】１０時１２分、徒歩で公邸発。１３分、官邸着。１４分から２４分、自民党の「国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟」の世耕弘成会長らから要望書受け取り。５６分から１１時２６分、松山政司同党参院政審会長。

【午後】２時３３分から４８分、柳井俊二国際海洋法裁判所判事、堀之内秀久国連海洋法条約担当大使。３時から２０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。２４分から４４分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。５４分から４時５分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。６分から１６分、秋葉、石川両氏。４３分から５時５分、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。１０分から１５分、河野俊嗣宮崎県知事。武井俊輔自民党衆院議員同席。１９分から３１分、宮崎牛生産者らによる牛肉の贈呈。４４分から６時２分、秋葉氏。１８分、官邸発。２７分、東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」着。山口俊一衆院議院運営委員長、高木毅自民党国対委員長らと会食。松野博一官房長官同席。８時２４分、同所発。３１分、公邸着。