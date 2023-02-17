東京で１２７２人感染、前週比６５０人減

産経ニュース
東京都庁第一本庁舎 （福島範和撮影）
東京都庁第一本庁舎 （福島範和撮影）

東京都は１７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２７２人確認されたと発表した。前週金曜日から６５０人減少した。死者の報告は１０人だった。

  1. ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」２月１７日ＯＡ第９６話あらすじ　笠巻（古舘寛治）が引退、貴司（赤楚衛二）は心の中をさらけ出すよう求められ…

  2. キムタクだけマスク着用の集合写真に「これが有名人が伝えるべきメッセージ」「好感度爆上がり」と称賛の嵐

  3. 中露〝蜜月崩壊〟習主席がプーチン氏見捨てた！？　「ロシアの敗北は時間の問題」中国元大使が発言　インドの浮上で変わる世界の勢力図

  4. ＮＨＫ「舞いあがれ！」雪乃（くわばたりえ）と史子（八木莉可子）の距離感にサバンナ高橋「だいぶ近い」　朝ドラファンの反応は？

  5. 次世代ロケットＨ３、打ち上がらず　初号機からつまづく

twitterプレゼントキャンペーン

twitterプレゼントキャンペーン
  1. トップ
  2. 生活・科学
  3. 健康