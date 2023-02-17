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東京で１２７２人感染、前週比６５０人減
2023/2/17 17:01
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東京都庁第一本庁舎 （福島範和撮影）
東京都は１７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２７２人確認されたと発表した。前週金曜日から６５０人減少した。死者の報告は１０人だった。
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