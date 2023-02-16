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東京で１４５４人感染 前週から７００人余減 新型コロナ
2023/2/16 17:08
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東京都庁第一本庁舎
東京都は１６日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに１４５４人確認され、１５人が死亡したと発表した。１日当たりの新規感染者数は、前週木曜日の２１７３人よりも７１９人少なかった。
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