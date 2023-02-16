東京で１４５４人感染　前週から７００人余減　新型コロナ

東京都庁第一本庁舎

東京都は１６日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに１４５４人確認され、１５人が死亡したと発表した。１日当たりの新規感染者数は、前週木曜日の２１７３人よりも７１９人少なかった。