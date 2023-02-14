岸田日誌１２日（日）

産経ニュース

【午前】８時４６分、公邸発。９時４分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。慢性副鼻腔（びくう）炎の治療。手術後の経過観察と処置。１０時３８分、同所発。５９分、公邸着。

【午後】公邸で過ごす。

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