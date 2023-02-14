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相馬は後半１４分から出場 サッカーのポルトガル１部
2023/2/14 08:51
スポーツ
サッカー
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サッカーのポルトガル１部リーグで１３日、カザピアの相馬勇紀はアウェーのボアビスタ戦に後半１４分から出場した。先発した邦本宜裕は後半３２分までプレーし、試合は０―０で引き分けた。（共同）
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