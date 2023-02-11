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三菱マテリアル

産経ニュース

◇三菱マテリアル（３月３１日）退任　執行役副社長鈴木康信、執行役常務新井義明▽（４月１日）執行役常務　小原和生

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  3. ＮＨＫ「舞いあがれ！」第２０週、舞（福原遥）と貴司（赤楚衛二）が「柏木公園」で思い伝え合う？朝ドラファンドキドキ「運命の分かれ道」

  4. １７日放送ＮＨＫ「あさイチ」に“貴司くん”赤楚衛二出演！　朝ドラ「舞いあがれ！」ファン前のめり「とうとうこの日が…」「リアタイ決定」

  5. ロシア軍〝弾切れ〟目前　年明けにも備蓄尽き…ウクライナに全土奪還される可能性　イランや北朝鮮からの供与なく軍の士気低下も

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