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清水フル出場、林は交代 サッカー女子のイングランド・リーグ杯準決勝
2023/2/10 07:55
スポーツ
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サッカー女子のイングランド・リーグカップ準決勝で９日、清水梨紗と林穂之香の所属するウェストハムはチェルシーに０―７で大敗した。清水はフル出場、林は前半のみプレーした。（共同）
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