東京で２１７３人感染、前週から１３００人余減　新型コロナ

産経ニュース
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）

東京都は９日、都内で新たに新型コロナウイルスの感染者が２１７３人確認され、１５人が死亡したと発表した。１日当たりの新規感染者数は、前週木曜日の３５０２人よりも１３２９人少なかった。

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