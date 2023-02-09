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東京で２１７３人感染、前週から１３００人余減 新型コロナ
2023/2/9 16:56
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東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
東京都は９日、都内で新たに新型コロナウイルスの感染者が２１７３人確認され、１５人が死亡したと発表した。１日当たりの新規感染者数は、前週木曜日の３５０２人よりも１３２９人少なかった。
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