日体大が合格者発表　横浜・玉城、昨夏高校日本代表の生盛ら４０人／首都大学

日体大野球部は９日、一般入試以外の合格者を発表した。ここまでの新入部予定者は、昨夏高校日本代表の興南・生盛、甲子園で選手宣誓した横浜・玉城ら４０人。

【投手】阿部竜也（学法石川）、五十嵐良太（日大藤沢）、遠藤稔平（横浜創学館）、小田部夏行（浦和学院）、川井泰志（大阪桐蔭）、幸坂征太郎（徳島商）、渋谷翔（仙台育英）、生盛亜勇太（興南）、高橋賢臣（西条）、田島善信（星城）、西平晴人（近大付）、畠幸輝（東邦）、馬場拓海（福岡大大濠）、堀慶勝（前橋育英）、マーガード真偉輝（星稜）、茂呂駿也（日体大柏）、山田大河（霞ケ浦）、山中麟翔（クラーク記念国際）、

【捕手】近藤祐星（高岡商）、谷口翔生（東海大相模）、玉城陽希（横浜）、永田七成（智弁和歌山）、藤巻一洸（日大三）

【内野手】稲岡俊太（明石商）、角谷飛雅 （星稜）、杉田崚（日体大柏）、鈴木斗偉（山梨学院）、高根稜真（札幌国際情報）、渡辺礼（帝京）

【外野手】石山柚（東海大菅生）、伊藤匠（桐蔭学園）、大海然（佐野日大）、倉田春也（学法石川）、酒井成真（東海大菅生）、田中隼人（常総学院）、中上息吹（九州国際大付）、根岸慶（仙台育英）、牧野竜也（桐蔭学園）、吉田優飛（静岡）