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作詞家・もず唱平氏、心臓のカテーテル手術受け無事終了
2023/2/9 05:00
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作詞家、もず唱平氏
作詞家、もず唱平氏（８４）が８日、心筋梗塞の発症に伴い、心臓機能を回復させるためのカテーテル手術を沖縄県内の病院で受け、無事に終了。関係者によると、同様の手術は以前にも何度か受けたという。
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