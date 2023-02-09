伊東は後半２３分まで出場　サッカーのフランス杯

産経ニュース

サッカーのフランス・カップは８日、各地で行われ、スタッド・ランスの伊東純也はトゥールーズ戦に後半２３分まで出場し、チームは１―３で敗れた。トゥールーズのオナイウ阿道は出番がなかった。（共同）























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