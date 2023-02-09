ＧＫ飯倉がＪ１横浜Ｍへ復帰加入　１９年７月以来

産経ニュース

サッカーのＪ１横浜Ｍは９日、ＧＫ飯倉大樹（３６）の加入を発表した。横浜Ｍの下部組織出身で２０１９年７月以来の復帰。昨季までプレーした神戸で契約満了となった。

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