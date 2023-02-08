【午前】８時５４分、徒歩で公邸発。５５分、官邸着。９時１分から１１分、閣議。１３分から３７分、浜田靖一防衛相。５７分から１０時７分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、尾崎義典情報本部長。８分から１５分、秋葉氏、滝沢氏。１６分から２０分、滝沢氏。２９分から４７分、森健良外務事務次官。

【午後】０時、官邸発。５分、東京・隼町の国立劇場着。北方領土返還要求全国大会に出席し、あいさつ。２４分、同所発。２７分、官邸着。２時１５分、官邸発。１７分、国会着。１８分、院内大臣室入る。１９分から４３分、玉木雄一郎国民民主党代表らから賃上げ実現と子育て政策に関する提言書受け取り。４４分、同室出る。自民党総裁室入る。４５分から５２分、宗清皇一同党大阪府連会長ら。５３分、同室出る。５４分、院内大臣室入る。３時３分、同室出る。４分、国会発。６分、官邸着。３０分から５４分、クック諸島のブラウン首相と首脳会談。５５分から４時２３分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相、飯田祐二内閣官房ＧＸ実行推進室長、経済産業省の多田明弘事務次官、畠山陽二郎産業技術環境局長、資源エネルギー庁の保坂伸長官、小沢典明次長。４０分から５６分、秋葉氏、河辺賢裕外務省北米局長、増田氏。６時２１分から４８分、太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）のプナ事務局長らと会談。７時５分から８時３５分、木原誠二官房副長官。３７分、徒歩で官邸発。３８分、公邸着。