完全復帰の中居正広が支持される理由　素晴らしい人柄とプロデュース力

山田美保子さんが中居の人柄について明かす

昨年末より病生霊用のため活動休止していた中居正広(50才)が、復帰を果たした。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、完全復活の中居の素晴らしい人についてつづります。

中居正広クンが「侍ジャパン公認サポートキャプテン」に就任。テレビ朝日系とTBS系で地上波放送されるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に向けて、1月26日、栗山英樹監督(61才)との対談に臨みました。

野球ファンらしく、栗山監督や選手の皆さんをリスペクトしながら、ファンの皆さんが聞いてほしい質問をファンではないかたたちにもわかりやすい言葉で質問していく中居クン。

「間に合った! 本当によかった!」と心から思いました。中居クンといえば野球。これまでにも選手の形態模写を披露したり、読売ジャイアンツの原辰徳監督(64才)をはじめ球界のスターにインタビューをしてきたのは周知の事実でした。

が、守り続けてきた『中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2022 おかげ様で40周年!珍プレーよ永遠に…SP』(フジテレビ系)は徳光和夫サン(81才)を代打MCに。番組冒頭、明らかにやせてしまった中居クンがVTRで登場した際には、心配の声のボルテージが最高値になったものです。「盛り上げていきましょう。中居サンの分まで」と共演者を鼓舞する徳光サンのコメントにさえ、「中居クンの病状が深刻なのでは……」と深読みしてしまったかたは大勢いらしたように思います。

中居クンとレギュラー番組を共にしているタレントさんや文化人の皆さんなども同様だったと思います。

だから中居クンが復帰した1本目のテレビ番組『中居正広のキャスターな会』(テレビ朝日系)の収録日だった1月13日、古市憲寿さん(38才)がツイートした《中居さん、元気でした。大事なことなのでもう一度いいますが、めちゃくちゃ元気でした!》には、どれだけ多くのかたがホッと胸をなでおろしたことでしょうか。同ツイートには4万件近い「いいね」がついたものです。

実はラジオ番組では、『ザ!世界仰天ニュース』(日本テレビ系)でも、『中居正広 ON&ON AIR』(ニッポン放送)でもずっと代打を務めてきたKis–My–Ft2の藤ヶ谷太輔クン(35才)の『藤ヶ谷太輔 Peaceful Days』(同)に電撃出演し、“復帰”していた中居クン。1月7日のことだったので、元気な声で新年のご挨拶もしてくれていたのです。

でも、やっぱり、姿をこの目で見ない限り、心から安心することはできなかった皆さんも多かったはず。果たして14日放送の『~キャスターな会』で中居クンは、誰が見ても元気になって戻ってきたのでした。

実はその翌日、『Together~だれにも言えないこと~』(BS–TBS)の収録(オンエアは2月4日)で古市さんと一緒だった私。思わず前のめりで中居クンの近況を質問してしまいました。ですが古市さんの方は、いつものツンデレなカンジで「フツーに元気でしたよ」と一言。それも含めて、中居クンに“通常運転”が戻ったことがよ~くわかって改めてホッとしたしだいです。

◆後輩を驚かせた真っ黒な台本と細かいアドバイス

国民的アイドルグループのリーダーを経て、現在も名MCとして多くのレギュラー番組を仕切っているとはいえ、こんなにも多くの皆さんが中居クンのことを心配していた理由は、やはり彼のすばらしい人柄にあるのでしょう。

エピソードをあげだしたらキリがありませんが、たとえば『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』(TBS系)で闘病を告白し、入院することになった堀ちえみサン(55才)の病室に加湿空気清浄機を贈った中居クン……。同じことを本当に多くのタレントさんや、そのタレントさんの親御さんにまで、なさっているのです。

番組への差し入れも小マメに、そして豪華になさることで有名です。以前、私が構成を担当していた『ジェネレーション天国』(フジテレビ系)に中居クンが主演映画『劇場版 ATARU THE FIRST LOVE&THE LAST KILL』( 年公開)のPRで出演してくれたときのこと。まぁ中居クンのことですからフツーの宣伝になるワケもなく、自らの提案で、湾岸スタジオ周辺で行われた街頭インタビューに何度も見切れて、最後は応じる……というテイで笑わせてくれました。

つまり、スタジオに中居クンはいらっしゃらなかったのですが、翌週の“ジェネ天”の収録の際、「中居正広サンからです」と、おなじみ、『赤トンボ』のサンドイッチの箱がいくつも前室に積まれているのを見て、本当に頭が下がりました。VTR出演した番組にもお礼の差し入れをしてくれたのです。そんなかたはなかなかいらっしゃいません。

そして中居クンのプロデュース力を見せつけたのは、なんといってもKis–My–Ft2と舞祭組でしょう。

2013年10月、『キスマイBUSAIKU!?』(フジテレビ系)のスペシャルにゲスト出演した中居クンの「こんなに格差が如実なグループは過去になかった」の一言で生まれたのが「舞祭組」。「キスマイの後ろの4人」こと、横尾渉クン(結婚おめでとうございます)、宮田俊哉クン、千賀健永クン、二階堂高嗣クンがCDデビューを果たしたうえ、キスマイのコンサートに「スルメさん」の扮装をした中居クンが舞祭組のアルバムリリースを記したチラシを配りに来てくれたこともありました。

そして、どちらかといえばクールで無口なイメージだった藤ヶ谷クンに「MCをやってみたら?」とススメたのも中居クンだったと1月4日、『1周回って知らない話 2時間SP』(日本テレビ系)で共演させてもらった藤ヶ谷クンから聞きました。中居クンは藤ヶ谷クンの『A-Studio+』(TBS系)での相槌が「早すぎる」という細かいアドバイスまでしてくれたといいます。

そんな中居クンの台本が「余白が見えなくなるほど真っ黒に書き込まれている」と驚いていたのは北山宏光クン(37 才)と玉森裕太クン(32才)。当連載で、『中居正広の怪しい噂の集まる図書館』(テレビ朝日系)に取材に行かせてもらったときのことでした。その真っ黒な台本を“金スマ”に一度だけ出させてもらった2016年1月、間近で見る機会もありました。

実は中居クンは収録の前後はとてもクールなのです。いざ始まれば和気あいあいと進行するプロですが、それ以外の場面で多くの出演者とベタベタしたつきあいはしないタイプ。プライベートでおつきあいするタレントさんはごく限られたかたたちだと思います。

その中のお一人、ダウンタウンの松本人志サン(59才)との『まつもtoなかい』(フジテレビ系)が4月より日曜日のゴールデンプライム帯(19〜23時)でレギュラー化するという発表もありました。

完全復活の中居正広クン、改めまして、お帰りなさい! これからも多くの番組で楽しませてください!

構成/山田美保子

『踊る!さんま御殿!!』(日本テレビ系)などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ!』(メ~テレ)、『アップ!』(同)、『1周回って知らない話』(日本テレビ系)、『サンデージャポン』(TBS系)に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2023年2月16日号