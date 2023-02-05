【午前】８時１分から３分、報道各社のインタビュー。４分、公邸発。２９分、羽田空港着。５２分、全日空７５１便で同空港発。９時３２分、小松空港着。４３分、同空港発。１０時、石川県小松市の建機大手コマツの粟津工場着。組立工場を視察。岡田直樹地方創生担当相、馳浩石川県知事ら同行。１２分、同所発。３０分、同社の研修施設「こまつの杜」着。視察。同社従業員と子育てに関して意見交換。馳知事による大雪被災の状況説明。大橋徹二同社会長、岡田地方創生担当相ら同行。１１時２１分、同所発。

【午後】０時１３分、福井県永平寺町の宿泊施設「永平寺 親禅の宿 柏樹関」着。日本料理店「水仙」で岡田地方創生担当相、杉本達治福井県知事らと会食。１時、同所発。５分、同町の無人車の停留所着。試乗。２０分から２１分、報道各社のインタビュー。遠隔監視室の視察。３１分、同所発。２時１４分、福井県坂井市の県立児童科学館「エンゼルランドふくい」着。杉本知事による大雪被災状況、子育て支援策の説明。視察。小倉将信こども政策担当相ら同行。３時５分から５４分、こども政策対話。４時１３分から２６分、報道各社のインタビュー。２８分、同所発。４９分、福井県あわら市の旅館「光風湯圃べにや」着。杉本知事ら福井県関係者と会食。５時５１分、同所発。６時３２分、小松空港着。５９分、全日空７５８便で同空港発。７時４５分 羽田空港着。８時４分、同空港発。２６分、公邸着。