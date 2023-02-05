神奈川工科大で新入部予定者が初練習　聖望学園・園山、鶴岡東・小林ら、新入部予定は４１人／神奈川大学

神奈川大学野球の神奈川工科大の新入部予定者が５日、神奈川・厚木市のグラウンドで初練習した。新入部予定は、昨夏甲子園に出場した聖望学園・園山賢生内野手、鶴岡東・小林廉投手ら４１人。

【投手】阿部葉太（湘南工大付）、小林廉（鶴岡東）、升田旭飛（鶴岡東）、潮田慎之輔（大森学園）、宮本元稀（日大三）、福岡大海（立花学園）、大橋建仁（静岡商）、坂本莉一（海星）、雨谷七斗（東海大山形）。中原賢人（海星）、大嶋凌世（横浜隼人）、宇治田宙（日大山形）、宮内琉輝（水戸啓明）、村木芭瑠（八戸工大一）、安藤康平（大曲工）

【捕手】山田笑誠（浜松学院）、田中柊輝（青洲）、田中遥彩（山北）、三原亘勝（翔凜）、水越大雅（常磐大）、青木涼汰（湘南工大付）

【内野手】阿部修大（文徳）、晦日颯斗（花咲徳栄）、梶拓斗（東海大相模）、岡本創太郎（東海大甲府）、園山賢生（聖望学園）、井上藍輝（湘南工大付）、小底拳翔（古川学園）、半田悠斗（ノースアジア大明桜）、中込拳斗（日本航空）、赤司涼生（開志学園）、桑山凱斗（学法石川）、加藤玄太（福井工大福井）

【外野手】八本剛琉（日本航空）、和田翔太郎（静岡商）、渡辺太一（三浦学苑）、山口秀真（中央学院）、紺野翔大（桜美林）、楠翔琥（星槎国際湘南）、吉田寛人（東海大相模）

【マネジャー】藤川瑛太（鶴岡東）