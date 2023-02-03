藤井聡太五冠が賞金ランキングで１億２２０５万円　初の１位

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藤井聡太五冠
藤井聡太五冠

日本将棋連盟は３日、昨年の獲得賞金・対局料ベスト１０を発表し、藤井聡太五冠（２０）=棋聖・竜王・王位・叡王・王将=が１億２２０５万円で初の１位になった。一昨年は６９９６万円で３位から順位を上げた。

藤井五冠は２２年は、２月に王将位を奪取して史上最年少５冠を達成。その後、同年末までに順に叡王、棋聖、王位、竜王の４タイトルを防衛した。

獲得賞金・対局料ベスト１０（２０２２年１月１日～１２月３１日）

（カッコ内は２０２１年の獲得額＝順位、金額は推定）

①藤井聡太竜王　１億２２０５万円（６９９６万円＝３位）

②渡辺明名人　７０６３万円（８１９４万円＝１位）

③豊島将之九段　５０７１万円（８１４５万円＝２位）

④永瀬拓矢王座　４６６８万円（４８２１万円＝４位）

⑤斎藤慎太郎八段　２３６２万円（２５６７万円＝６位）

⑥広瀬章人八段　２１６６万円（１３９２万円＝１４位）

⑦菅井竜也八段　１９７０万円（１６７４万円＝１０位）

⑧佐藤天彦九段　１８１９万円（１４７９万円＝１３位）

⑨山崎隆之八段　１７７０万円（１４９８万円＝１２位）

⑩稲葉陽八段　１５８０万円（１７０３万円＝９位）

女流は里見香奈女流五冠（３０）＝白玲・清麗・女流王座・女流王位・倉敷藤花＝が１位（金額非公表）だった。


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