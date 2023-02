大谷、日本製メーカーを「卒業」　ニューバランスと長期契約、シーズン前にモデルチェンジ

He's unlike anything you've ever seen. And now he wears New Balance.

Welcome to the @newbalance family, Shohei Ohtani.



彼は今まで⾒たこともないような存在。その彼がいまニューバランスを着る。

ようこそニューバランスファミリーへ

