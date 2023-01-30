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男子ゴルフのプレーヤーズ今季は開催せず 第２回は来年５月
2023/1/30 16:25
スポーツ
ゴルフ
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男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構は３０日、実施を調整中としていたバイ・ザ・プレーヤーズを今季は開催せず、来年５月２～５日に第２回大会として実施すると発表した。
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