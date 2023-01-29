田中は３回戦敗退　柔道グランプリ大会第２日

産経ニュース
田中龍雅（代表撮影）
田中龍雅（代表撮影）

柔道のグランプリ大会第２日は２８日、ポルトガルのアルマダで行われ、男子７３キロ級の田中龍雅（佐賀商高）は３回戦で敗退した。同８１キロ級の伊沢直乙斗（千葉・習志野高）は２回戦で敗れた。（共同）

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