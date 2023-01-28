岸田日誌２７日（金）

【午前】６時７分から７時２２分、磯崎仁彦官房副長官。２３分、徒歩で公邸発。２４分、官邸着。３１分から９時１０分、磯崎氏。１９分から３０分、閣議。５３分、官邸発。５４分、国会着。５５分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。５８分から１０時、林芳正外相。１分、参院本会議開会。１１時４８分、参院本会議休憩。４９分、参院本会議場出る。５２分、院内大臣室入る。５６分、磯崎氏入る。

【午後】０時４５分、磯崎氏出る。５２分、同室出る。５３分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。１時１分、参院本会議再開。４時２０分、参院本会議散会。２１分、参院本会議場出る。２５分、衆院第１委員室入る。３０分、衆院予算委員会開会。４１分、衆院予算委途中退席。４４分、参院第１委員会室入る。５５分、参院予算委員会開会。５時８分、参院予算委散会。同室出る。１１分、国会発。１３分、官邸着。２３分から３１分、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬国家安全保障局次長。３２分から３３分、滝沢氏。３４分から６時９分、麻生太郎自民党副総裁。１０分から２７分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。７時１６分、徒歩で官邸発。１７分、公邸着。