岸田日誌２６日（木）

【午前】６時２０分から７時２５分、公邸で磯崎仁彦官房副長官。２６分、徒歩で公邸発。２７分、官邸着。３４分から９時４０分、木原誠二官房副長官。５１分、官邸発。５３分、国会着。５４分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。５８分から５９分、林芳正外相。１０時１分、参院本会議開会。１１時４９分、参院本会議散会。５０分、参院本会議場出る。５１分、国会発。５３分、官邸着。

【午後】０時２９分から１時２２分、木原氏。５１分、官邸発。５３分、国会着。５４分、衆院議長応接室入る。２時、同室出る。衆院本会議場入る。２分、衆院本会議開会。５時３６分、衆院本会議散会。３７分、衆院本会議場出る。３８分、国会発。４０分、官邸着。５５分から６時２２分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原、磯崎、栗生俊一正副官房長官、後藤茂之経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、佐原康之健康局長。２４分から３４分、長崎幸太郎山梨県知事ら。４６分、官邸発。７時１５分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。耳鼻咽喉科を受診。５４分、同所発。８時１４分、公邸着。