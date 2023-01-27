自民二階、森山氏が会食

産経ニュース
自民・二階俊博元幹事長（矢島康弘撮影）
自民・二階俊博元幹事長（矢島康弘撮影）

自民党の二階俊博元幹事長と森山裕選対委員長が２７日夜、東京都内で約２時間にわたり会食した。岸田文雄首相の政権運営を巡り意見を交わしたとみられる。二階派に所属する林幹雄元幹事長代理が同席した。

  1. 石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応

  2. 赤楚衛二の「ふと、僕の下の名前がセイジだったら…」にファン爆笑「仕事中に笑わせないで」「座布団２枚ｗ」

  3. ＮＨＫ「舞いあがれ！」結果を表情で見せる赤楚衛二の演技を朝ドラファン絶賛　舞（福原遥）と手を握り合うシーンは「２１秒」

  4. ＮＨＫ「舞いあがれ！」雪乃さん（くわばたりえ）の名言に朝ドラファン爆笑「冴えわたってんなぁｗ」「平安時代ｗ」

  5. ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月２７日ＯＡ第８１話あらすじ　飛行機部品の圧造に成功、笠巻（古舘寛治）は転造での秘策を匂わす

twitterプレゼントキャンペーン

twitterプレゼントキャンペーン
  1. トップ
  2. 政治
  3. 政策