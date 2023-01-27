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自民二階、森山氏が会食
2023/1/27 22:26
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自民・二階俊博元幹事長（矢島康弘撮影）
自民党の二階俊博元幹事長と森山裕選対委員長が２７日夜、東京都内で約２時間にわたり会食した。岸田文雄首相の政権運営を巡り意見を交わしたとみられる。二階派に所属する林幹雄元幹事長代理が同席した。
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