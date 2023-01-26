ＪＲ中央線で信号機故障、新宿―高尾間で快速運転見合わせ

産経ニュース
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ＪＲ東日本によると、２６日午前７時ごろ、中央線快速の豊田―八王子駅間で信号機の故障が発生。同線は新宿―高尾駅間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は午前９時半の見込み。

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