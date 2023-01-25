岸田日誌２４日（火）

【午前】９時、徒歩で公邸発。１分、官邸着。５分から１０時３２分、磯崎仁彦官房副長官。５４分から１１時１５分、物価・賃金・生活総合対策本部。１８分から４８分、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、大村慎一地域力創造審議官、吉川浩民自治行政局長、菊池浩出入国在留管理庁長官、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。５８分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】０時２９分、山口氏出る。５１分、官邸発。５３分、国会着。５４分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。１時１分、参院本会議開会。３時５４分、参院本会議散会。参院本会議場出る。５６分、国会発。５８分、官邸着。４時７分から５４分、経済財政諮問会議。５時２分から１８分、北朝鮮による拉致被害者の地村保志さん、「北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会」顧問の松崎晃治福井県小浜市長らと面会。要望書、署名簿受け取り。松野博一官房長官同席。２０分から３６分、後藤茂之経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官。３７分から４４分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。４５分から５１分、滝沢氏。６時２９分から３９分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官。４０分から７時、秋葉氏、森氏。１８分、徒歩で官邸発。１９分、公邸着。