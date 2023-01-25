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ウクライナに戦車供与 ドイツ首相が閣議で表明
2023/1/25 20:34
国際
ヨーロッパ
ウクライナ侵攻
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反応
ドイツ製の戦車レオパルト２の前を歩く同国のショルツ首相＝２０２２年１０月、ドイツ北部（ゲッティ＝共同）
ウクライナが米欧諸国に求めている主力戦車の供与を巡り、ドイツのショルツ首相は２５日の閣議で、主力戦車「レオパルト２」を供与すると表明した。
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