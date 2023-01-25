ウクライナに戦車供与　ドイツ首相が閣議で表明

産経ニュース
ドイツ製の戦車レオパルト２の前を歩く同国のショルツ首相＝２０２２年１０月、ドイツ北部（ゲッティ＝共同）
ドイツ製の戦車レオパルト２の前を歩く同国のショルツ首相＝２０２２年１０月、ドイツ北部（ゲッティ＝共同）

ウクライナが米欧諸国に求めている主力戦車の供与を巡り、ドイツのショルツ首相は２５日の閣議で、主力戦車「レオパルト２」を供与すると表明した。

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