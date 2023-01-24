ＤｅＮＡのＤ１位・松尾ら新人４選手が１軍キャンプメンバー入り　宮崎、大和らベテランは試合のないＢ班・奄美スタート

ＤｅＮＡは２４日、２月１日から沖縄・宜野湾（Ａ班）と鹿児島・奄美（Ｂ班）で行われる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

ドラフト１位・松尾（大阪桐蔭高）をはじめ、新人４選手が宜野湾スタート。昨年まで使用していた沖縄・嘉手納が改修のため、奄美で行われるＢ班は対外試合ができないこともあり、育成の勝又らがＡ班にばってきされ、宮崎、大和、藤田らベテラン選手やＷＢＣに向けた調整に専念する今永らが奄美スタートとなった。

発表されたメンバーは以下の通り。

■宜野湾

【投手】東、阪口、伊勢 、石田、大貫、小園、山崎、坂本、入江、吉野、浜口、上茶谷、三浦銀、橋本、ガゼルマン、笠原、京山、平良、エスコバー、森原、宮城、石川、ウェンデルケン

【捕手】松尾、戸柱、伊藤光、山本

【内野手】林、牧、森、柴田、田中俊、知野、京田、ソト

【外野手】大田、桑原、オースティン、佐野、神里、楠本、蝦名、関根、勝又、アンバギー

■奄美

【投手】徳山、三嶋、今永、平田、森下、深沢、田中健、池谷、高田、中川、宮國、松本、桜井、草野、加藤、渡辺、マルセリーノ、今野、ディアス、スターリン

【捕手】益子、東妻、東出、上甲

【内野手】大和、藤田、粟飯原、小深田、宮崎、蓮、西巻

【外野手】梶原、村川、大橋