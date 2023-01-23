衆院委員長を互選　８つの特別委設置

衆院は２３日の本会議で、８つの特別委員会を設置した。特別委員長を各委員会で互選。新任の拉致問題特別委員長、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成特別委員長を含む各委員長らは次の通り。（かっこ内は会派、敬称略）

▽常任委員長

【内閣】大西英男（自民）【総務】浮島智子（公明）【法務】伊藤忠彦（自民）【外務】黄川田仁志（自民）【財務金融】塚田一郎（自民）【文部科学】宮内秀樹（自民）【厚生労働】三ツ林裕巳（自民）【農林水産】笹川博義（自民）【経済産業】竹内譲（公明）【国土交通】木原稔（自民）【環境】古賀篤（自民）【安全保障】鬼木誠（自民）【国家基本政策】塩谷立（自民）【予算】根本匠（自民）【決算行政監視】江田憲司（立民）【議院運営】山口俊一（自民）【懲罰】大串博志（立民）

▽特別委員長

【災害対策】江藤拓（自民）【政治倫理・公選法】平口洋（自民）【沖縄北方】松木謙公（立民）【拉致問題】下条みつ（立民）【消費者問題】稲田朋美（自民）【震災復興】長島昭久（自民）【原子力問題】鈴木淳司（自民）【地域活性化・こども政策・デジタル社会形成】橋本岳（自民）

▽審査会長

【憲法】森英介（自民）【情報監視】小野寺五典（自民）【政治倫理】逢沢一郎（自民）