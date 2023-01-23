参院委員長を互選　７つの特別委設置

参院は２３日の本会議で、先の臨時国会と同じ７つの特別委員会を設置した。特別委員長を各委員会で互選。各委員長らはいずれも留任で、次の通り。（かっこ内は会派、敬称略）

▽常任委員長

【内閣】古賀友一郎（自民）【総務】河野義博（公明）【法務】杉久武（公明）【外交防衛】阿達雅志（自民）【財政金融】酒井庸行（自民）【文教科学】高橋克法（自民）【厚生労働】山田宏（自民）【農林水産】山下雄平（自民）【経済産業】吉川沙織（立民）【国土交通】蓮舫（立民）【環境】滝沢求（自民）【国家基本政策】室井邦彦（維新）【予算】末松信介（自民）【決算】佐藤信秋（自民）【行政監視】青木愛（立民）【議院運営】石井準一（自民）【懲罰】鈴木宗男（維新）

▽特別委員長

【災害対策】三浦信祐（公明）【政府開発援助・沖縄北方】三原じゅん子（自民）【政治倫理・選挙制度】古川俊治（自民）【拉致問題】山谷えり子（自民）【地方創生・デジタル】鶴保庸介（自民）【消費者問題】松沢成文（維新）【震災復興】古賀之士（立民）

▽調査会長

【外交・安全保障】猪口邦子（自民）【国民生活・経済と地方】福山哲郎（立民）【資源エネルギー・持続可能社会】宮沢洋一（自民）

▽審査会長

【憲法】中曽根弘文（自民）【情報監視】有村治子（自民）【政治倫理】松下新平（自民）