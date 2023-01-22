岸田日誌２１日（土）

産経ニュース
首相官邸に隣接する公邸＝東京都千代田区（矢島康弘撮影）
首相官邸に隣接する公邸＝東京都千代田区（矢島康弘撮影）

【午前】公邸で過ごす。

【午後】２時４９分、公邸発。３時３分、東京・鍛冶町の「ヘア　モード　キクチ神田日銀通り店」着。散髪。４時４６分、同所発。５時、公邸着。

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