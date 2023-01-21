岸田日誌２０日（金）

産経ニュース
加藤勝信厚労相らと新型コロナ緩和協議を終え記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２０日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
加藤勝信厚労相らと新型コロナ緩和協議を終え記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２０日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

【午前】９時４２分、徒歩で公邸発。４３分、官邸着。４４分から１０時、根本匠自民党岸田派事務総長。２分から４５分、閣議。４８分から１１時１７分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。１８分から４５分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、後藤氏、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長、伊原和人保険局長。５０分から５７分、報道各社のインタビュー。５８分、官邸発。

【午後】０時４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ　Ｏｋｕｒａ　Ｔｏｋｙｏ」着。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野氏と会食。１時１３分、同所発。１７分、官邸着。３時から２７分、新聞・通信各社の論説委員らと懇談。２８分から５８分、在京民放各社の解説委員らと懇談。５９分から４時２７分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。５２分から５時１３分、遠藤信博ＮＥＣ特別顧問、鈴木純帝人取締役会長。小野啓一外務審議官、平井裕秀経済産業審議官同席。１５分から２８分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。２９分から３４分、滝沢氏。６時１２分、徒歩で官邸発。１３分、公邸着。

  1. ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月２０日ＯＡ第７６話あらすじ　従業員に加え工場を買った悠人（横山裕）にも責任が生まれたと話すめぐみ（永作博美）

  2. ＮＨＫ「舞いあがれ！」第１７週予告に朝ドラファンドキドキ！手を取り合う舞（福原遥）と貴司（赤楚衛二）に「この瞬間待ってました！」

  3. 「１日２兆円以上」の巨額戦費にロシア国民悲鳴　プーチン氏「戦略で負ける」と識者　露軍は後方支援に大きな問題、ウクライナ侵攻「長期化」予想　

  4. オコエひげそった！巨人で別人に　目指すは「開幕１軍」外野定位置奪取だ

  5. 石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応

  1. トップ
  2. 政治
  3. 政策