巨人は２０日、宮崎で２月１日に始まる春季キャンプメンバーを発表した。

１軍メンバーにはドラフト２位・萩尾匡也外野手（２２）＝慶大、同４位・門脇誠内野手（２２）＝創価大、同５位・船迫大雅投手（２６）＝西濃運輸＝の３新人が名を連ねた。

現役ドラフトで楽天から加入したオコエのほか、育成からただ一人、俊足の２年目外野手・鈴木大が選ばれ、新加入を含む支配下の新外国人選手５人も名を連ねた。１軍のベテランの自由調整枠「Ｓ班」には４０歳の中島、ソフトバンクから加入した３９歳の松田、広島から復帰した３８歳の長野の３人が入った。また、昨季、故障で出場のなかった梶谷はリハビリ中心の「立ち上げ班」ではなく２軍に入った。

■１軍※背番号順

【投手】１７人

大勢、菅野智之、山崎伊織、戸郷翔征、今村信貴、山田龍聖、グリフィン、鍵谷陽平、赤星優志、ビーディ、高梨雄平、船迫大雅、メンデス、堀田賢慎、菊地大稀、井上温大、ロペス

【捕手】３人

小林誠司、大城卓三、岸田行倫

【内野手】１０人

湯浅大、吉川尚輝、中島宏之、坂本勇人、中田翔、松田宣浩、岡本和真、門脇誠、秋広優人、増田陸

【外野手】７人

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、ブリンソン、ウォーカー、オコエ瑠偉、鈴木大和

■２軍

【投手】１９人

畠世周、鍬原拓也、田中千晴、直江大輔、石田隼都、大江竜聖、代木大和、京本眞、川嵜陽仁、木下幹也、戸田懐生、松井颯、谷岡竜平、中川皓太、三上朋也、高木京介、山本一輝、横川凱、堀岡隼人

【捕手】３人

山瀬慎之助、喜多隆介、亀田啓太

【内野手】７人

増田大輝、広岡大志、若林晃弘、中山礼都、北村拓己、菊田拡和、香月一也

【外野手】６人

石川慎吾、岡田悠希、重信慎之介、浅野翔吾、松原聖弥、梶谷隆幸