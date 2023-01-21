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フクビ化学工業
2023/1/21 05:00
経済
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反応
◇フクビ化学工業（６月２１日）取締役 小林俊幸▽監査役（取締役）大畑忠▽退任 取締役加川潤一、豊嶋雅子、監査役川瀬慎一郎
加川氏は専務執行役員
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