岡崎、林らフル出場　サッカーのベルギー１部

産経ニュース
岡崎慎司（ゲッティ＝共同）
岡崎慎司（ゲッティ＝共同）

サッカーのベルギー１部リーグで１９日、シントトロイデンの岡崎慎司、林大地、橋岡大樹、ＧＫシュミット・ダニエルはホームのクラブ・ブリュージュ戦にそろってフル出場した。試合は１―１で引き分けた。（共同）

  1. ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月２０日ＯＡ第７６話あらすじ　従業員に加え工場を買った悠人（横山裕）にも責任が生まれたと話すめぐみ（永作博美）

  2. ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月１９日ＯＡ第７５話あらすじ　舞（福原遥）が新しい仕事を獲得も…別の問題が発生

  3. 「１日２兆円以上」の巨額戦費にロシア国民悲鳴　プーチン氏「戦略で負ける」と識者　露軍は後方支援に大きな問題、ウクライナ侵攻「長期化」予想　

  4. 石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応

  5. 「殺害」も示唆　プーチン大統領の盟友が公然批判　要衝ヘルソン撤退でタブーだった批判が噴出　国内の権力闘争が激化する可能性も

  1. トップ
  2. スポーツ
  3. サッカー