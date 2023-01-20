トップ
新着
社会
政治
経済
国際
スポーツ
芸能
生活・科学
コラム
プレスリリース
1
/
20
金
SankeiBiz
ネットで話題
Digital Life
メディカル
侍ジャパン
藤井聡太
ペット
×
天皇、皇后両陛下ご動静（１９日）
2023/1/20 08:36
生活・科学
皇室
元の記事を見る
反応
（宮内庁発表分）
【午前】
陛下 スリランカ、インドの新任駐日大使の信任状捧呈式（宮殿）
ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月２０日ＯＡ第７６話あらすじ 従業員に加え工場を買った悠人（横山裕）にも責任が生まれたと話すめぐみ（永作博美）
ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」１月１９日ＯＡ第７５話あらすじ 舞（福原遥）が新しい仕事を獲得も…別の問題が発生
「１日２兆円以上」の巨額戦費にロシア国民悲鳴 プーチン氏「戦略で負ける」と識者 露軍は後方支援に大きな問題、ウクライナ侵攻「長期化」予想
石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応
「殺害」も示唆 プーチン大統領の盟友が公然批判 要衝ヘルソン撤退でタブーだった批判が噴出 国内の権力闘争が激化する可能性も
トップ
生活・科学
皇室